Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3 процента

Ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье повысили уже второй раз за февраль. Глава Сбербанка Герман Греф уточнил, что это связано с повышением Центробанком ключевой ставки до 9,5%.

Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3 процента. Информация об этом размещена на сайте кредитной организации.

Ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье повысили уже второй раз за февраль. Глава Сбербанка Герман Греф уточнил, что это связано с повышением Центробанком ключевой ставки до 9,5%.

Уточняется, что ставки на крупные кредиты сейчас чуть меньше — 10,9% годовых, такая ставка доступна при сумме кредита от шести миллионов рублей и первоначальном взносе от 20% включительно.