Рязанским рыбакам напомнили правила безопасности выхода на лед

Инспекторы провели соответствующую беседу с рыбаками, которые вышли на лед в Рязани, а также Шацком, Спасском и Касимовском районах. Им напомнили о безопасности и раздали обучающие памятки.

Рязанские спасатели напомнили рыбакам о правилах безопасности выхода на лед. Информацию в пятницу, 18 февраля, опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели напомнили, что прочным и надежным считается лед толщиной более 10 сантиметров. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, а прочность белого льда в два раза меньше. Самую большую опасность представляют льдины с оттенками серого, матового-белого или желтого цветов — такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Инспекторы провели соответствующую беседу с рыбаками, которые вышли на лед в Рязани, а также Шацком, Спасском и Касимовском районах. Им напомнили о безопасности и раздали обучающие памятки.

Патрулирование на водных акваториях усилили.