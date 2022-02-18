Рязанские медики дополнительно получат до 100 тысяч рублей за каждый год работы

Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Рязанская облдума поддержала законопроект по предоставлению дополнительной помощи медработникам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно законопроекту, у регионального правительства появятся полномочия по предоставлению дополнительных мер соцподдержки медикам из подведомственных учреждений.

Изменения внесли в рамках исполнения поручения Николая Любимова, а также мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения.

Как отметил глава областного минздрава Андрей Прилуцкий, дополнительной мерой поддержки может стать денежная выплата. Для врачей она составит 100 000 рублей, для среднего медперсонала — 50 000 рублей за каждый полный отработанный год в течение пяти лет.

Другим вариантом поддержки может стать возмещение части затрат по ипотеке. На реализацию мер с 2022 по 2029 году потребуется 370 миллионов рублей.