Рязанская группа Feelin’s выступила в эфире «Первого канала»
Музыканты исполнили авторскую аранжировку Геннадия Филина мелодии из фильма «Джентельменты удачи».
Рязанскую группу Feelin’s показали на федеральном канале в программе «Доброе утро». Об этом в пятницу, 18 февраля, сами музыканты написали в группе «Вконтакте».
Музыканты исполнили авторскую аранжировку Геннадия Филина мелодии из фильма «Джентельменты удачи».
«Отличное начало дня в программе „Доброе утро“ на Первом канале! В день рождения советского и российского композитора, народного
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