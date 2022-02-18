Рязанская группа Feelin’s выступила в эфире «Первого канала»

Музыканты исполнили авторскую аранжировку Геннадия Филина мелодии из фильма «Джентельменты удачи».

Рязанскую группу Feelin’s показали на федеральном канале в программе «Доброе утро». Об этом в пятницу, 18 февраля, сами музыканты написали в группе «Вконтакте».

Музыканты исполнили авторскую аранжировку Геннадия Филина мелодии из фильма «Джентельменты удачи».

«Отличное начало дня в программе „Доброе утро“ на Первом канале! В день рождения советского и российского композитора, народного артиста Р. Ф. Геннадия Гладкова исполнили в эфире авторскую аранжировку Геннадия Филина знаменитой мелодии из культового фильма „Джентельмены удачи“» — поделились музыканты.