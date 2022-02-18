Россиянам пообещали череду «суперциклонов»

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Европейской части России ожидаются три «суперциклона» подряд. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, хорошо выраженный циклон перемещается по Европейской части России.

«Сейчас на Европейскую Россию перемещается хорошо выраженный циклон, а затем суперциклон, а потом опять супер-суперциклон, то есть давление очень низкое, около 965 гектопаскалей», — сказал синоптик.

Синоптик заявил, что такое явление крайне редкое и давление при такой погоде сравнимо с тропическим циклоном. Их частое появление связано с наблюдаемой с начала года активной пульсацией Исландского минимума — области зарождения циклонов. Вильфанд отметил, что в 2022 года количество циклонов превышает норму на 40%.

В ближайшие дни, добавил синоптик, в центре Европейской России сохранится температура, соответствующая апрельским значениям, в среду похолодает до уровня марта. В конце недели ожидается около пяти градусов, в выходные начнется небольшое понижение, а к среде похолодает до нуля. Такая погода, скорее всего, сохранится до конца недели, заключил он.