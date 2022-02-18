Полиция опубликовала фотографии с места аварии на окраине Рязани

ДТП произошло в четверг, 17 февраля.

Полиция опубликовала фотографии с места аварии на окраине Рязани. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Напомним, ДТП случилось в четверг, 17 февраля, примерно в 9:40, на 198 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 59-летний житель Пронского района на Renault Logan не выбрал безопасную дистанцию. Легковушка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении Nissan Note, за рулем которого была 32-летняя жительница Ряжска.

В результате аварии пострадал 53-летний пассажир Renault. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.