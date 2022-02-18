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Новым управляющим рязанского отделения Пенсионного фонда назначили Юрия Карпова
Ранее Карпов возглавлял управление федерального казначейства по региону.

Новым управляющим отделением Пенсионного фонда по Рязанской области назначили Юрия Карпова. Об этом сообщил ТКР.

В пятницу, 18 февраля, губернатор Николай Любимов посетил учреждение и поздравил Юрия Карпова с вступлением в должность.

Любимов отметил, Юрий Карпов — уроженец Рязани и ему не нужно долго вникать в тонкости работы.

Ранее Карпов возглавлял управление федерального казначейства по региону.