Москвича осудили за сексуальные преступления против четверых мальчиков

Москвича осудили за сексуальные преступления против четверых подростков. Об этом сообщило
В мосгордсуде установили, что с 9 января по 20 февраля, 47-летний Александр Романов в своем автомобиле «совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия» в отношении трех ранее ему знакомых 14-летний мальчиков и одного 12-летнего. Машину он парковал на улице Моршанской.
Романова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях. Помимо этого, его приговорили к двум годам ограничения свободы.
Отмечается, что ранее Романов имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Приговор не вступил в законную силу.