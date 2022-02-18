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Москвича осудили за сексуальные преступления против четверых мальчиков
Отмечается, что ранее он имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Москвича осудили за сексуальные преступления против четверых подростков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного надзорного ведомства.

В мосгордсуде установили, что с 9 января по 20 февраля, 47-летний Александр Романов в своем автомобиле «совершал иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия» в отношении трех ранее ему знакомых 14-летний мальчиков и одного 12-летнего. Машину он парковал на улице Моршанской.

Романова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили в течение 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой в детских образовательных учреждениях. Помимо этого, его приговорили к двум годам ограничения свободы.

Отмечается, что ранее Романов имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Приговор не вступил в законную силу.