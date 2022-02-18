Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 февраля

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале Рязанской филармонии 19 февраля состоится выступление Рязанского Государственного Симфонического Оркестра и солистки Софьи Цыганковой (сопрано). В клубе Fabrika 19 февраля состоится концерт фолк-проекта El Mental, отличающегося весьма нестандартным подходом к музыкальному материалу. В МКЦ 19 февраля отыграет концерт легендарный ВИА «Поющие Гитары».

19 и 20 февраля в кафе-клубе «Старый парк» выступит Игорь Растеряев, который исполнит под аккомпанемент гармошки свои ироничные и в то же время проникновенные хиты.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».