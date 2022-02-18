«Единая Россия» предложила дополнить меры социальной поддержки молодых семей

Партия поможет тиражировать лучшие региональные практики в этой сфере.

Повышению эффективности мер поддержки молодых и студенческих семей, формированию каталога практик предоставления социальной помощи им было посвящено заседание комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи под председательством вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой. Об этом передает сайт партии.

Кузнецова сообщила, что комиссия провела мониторинг по всей стране и выяснила, что основными проблемами в вопросе предоставления поддержки молодым семьям являются отсутствие единого понятия молодой семьи и подхода к условиям предоставления мер поддержки таким семьям, а также единого возрастного критерия, который позволял бы пользоваться льготами. Примерно в половине регионов действует единственная программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила она.

При этом далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее получают, подчеркнула Анна Кузнецова. В среднем по регионам за 2018-2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

По ее словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идет об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы «Единой России» получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов, в частности, в Волгоградской области и в Башкирии — на базе Башкирского государственного педуниверситета им. М. Акмуллы. Помимо мобильного детсада, на базе вуза открыли центр дополнительного образования, центр семейного образования, а также отдельную группу семейного образования уже для первоклассников, кто ходил в сад ранее.

Замминистра науки подчеркнул, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т. д.

«Наша задача — выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», — подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.

Инициативы комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи поддерживают и в Минтруда. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остается материнский капитал.

«Вместе с „Единой Россией“ мы постоянно обсуждаем возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала. Несколько законопроектов находятся на площадке Госдумы», — отметила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина.

О мерах поддержки молодых семей рассказал и губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, это направление требует решения в приоритетном порядке.

«Сейчас сумма выплаты составляет около 78 тысяч рублей. Региональный маткапитал будут выдавать на третьего и всех последующих детей, при этом право на его получение не зависит от наличия или отсутствия права на федеральный материнский капитал. Это серьезная дополнительная мера поддержки многодетных семей. Она доказала свою эффективность. Количество обращений за получением маткапитала увеличилось в 10 раз», — сообщил глава региона.

В заключение Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности.

Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.