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Двух рязанских подростков осудили за мошенничество в интернете
По пункту «г» части 3 статьи 158, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ молодым людям назначили три года лишения свободы с испытательным сроком три года каждому.

В Рязани осудили двух местных жителей 2001 и 2003 годов рождения за мошенничество в интернете. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С августа по декабрь 2020 года подросток и его знакомый, оба из которых были совершеннолетними, с помощью телефонов искали объявления граждан из других регионов о продаже различного имущества. Они созванивались с продавцами и обманом получали доступ к счетам граждан, после чего похищали их деньги. Общая сумма похищенных средств составила более 200 тысяч рублей.

По пункту «г» части 3 статьи 158, пункту «а» части 4 статьи 158 УК РФ молодым людям назначили три года лишения свободы с испытательным сроком три года каждому.