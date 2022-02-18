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Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Санкт-Петербурге
Инцидент произошел в феврале 2021 года.

Главе следственного комитета Александру Бастрыкину доложат по делу о групповом изнасиловании девочки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил предоставить оперативный доклад по уголовному делу. Оно было заведено на трех петербуржцев. В зависимости от роли каждого их обвиняют в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 131, пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния). Помимо этого, глава следкома затребовал информацию от подчиненных о причинах возвращения прокурором данного уголовного дела и принятых к обжалованию мерах.

По информации РИА Новости, мать 16-летней девочки обратилась в полицию в феврале 2021 года. Женщина сообщила, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали дочь в квартире на Морском проспекте. Девочку госпитализировали с ссадинами и серьезными травмами. Было возбуждено дело об изнасиловании. Позже расследованием занялись в центральном аппарате ведомства.

Следствие установило, что молодые люди были в гостях у подростка. Они напоили ее. Когда 16-летняя петербурженка потеряла контроль, ее изнасиловали. Также над ней совершали «иные действия сексуального характера». По делу провели более 50 судебных экспертиз, включая молекулярно-генетические и судебно-психиатрические. Отмечается, что по инициативе следствия девочка прошла реабилитацию, ей также помогали восстановить память о произошедших событиях.