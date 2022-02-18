65-летняя жительница Рыбновского района нелегально хранила боевой пистолет

Возбуждено уголовное дело.

65-летняя жительница Рыбновского района нелегально хранила боевой пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники узнали, что в одном из населенных пунктов в доме женщины незаконно хранится огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время обследования жилья правоохранители нашли в мебели импровизированный тайник. В нем хранились патроны и предмет, похожий на оружие.

Экспертиза установила, что из дома изъяли боевой импортный пистолет калибра 7,62 миллиметра и более 400 патронов разных калибров. По предварительным данным, они принадлежали хозяину помещения. Мужчина умер несколько лет назад. Нынешняя хозяйка о тайнике не знала ничего.

Полицейские выясняют происхождение оружия и боеприпасов.

На женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).