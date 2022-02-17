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Власти рассказали о трудностях с обустройством выделенных полос в Рязани
Ранее власти планировали оборудовать полосы для общественного транспорта от Дворца торжеств до площади Ленина.

Власти рассказали о трудностях с обустройством выделенных полос в Рязани. В среду, 17 февраля, на встрече с жителями начальник управления транспорта города Вениамин Синяков рассказал, почему проект до сих пор не реализовали.

Ранее власти планировали оборудовать полосы для общественного транспорта от Дворца торжеств до площади Ленина.

«На Первомайском проспекте можно сделать полосы только выделенными кусочками, с учетом въезда о дворы. Запретить въезд во дворы?.. В Белгороде выделенные полосы с остановками делают по центру дороги, там такая возможность есть… Рязань такая узкая», — посетовал чиновник.

Жители отметили, что на Московском шоссе «напрашивается подобный вариант».

«Тема выделенных полос решается не только управлением транспорта. Она связана с благоустройством, капитальным строительством… Тема незакрытая, она должна проходить в масштабах обследования маршрутной сети. Надеюсь, в этом году мы начнем профессиональное обследование с нормальным исследованием пассажиропотока», — отметил Синяков.

Он заявил, что исследование оценивается в сумму от 40 до 60 млн рублей.