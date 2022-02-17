В Санкт-Петербурге врачи вылечили 101-летнюю женщину с тяжелой формой коронавируса

Пенсионерка поступила в больницу в январе.

В Санкт-Петербурге врачи вылечили 101-летнюю женщину с тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости .

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии в отдел реанимации инфекционной больницы имени Боткина в воскресенье, 23 января. У нее обнаружили коронавируса. Помимо этого, у пенсионерки на фоне сердечно-сосудистой патологии наблюдалась дыхательная недостаточность.

Через четыре дня состояние пациентки стабилизировали. Ее перевели в инфекционное отделение. Там она получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию.

«На фоне проведенного лечения самочувствие пациентки улучшилось, и 17 февраля после получения отрицательного анализа на коронавирусную инфекцию она была выписана из стационара», — указано в сообщении петербургского комитета по здравоохранению.