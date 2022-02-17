В Санкт-Петербурге из зала суда освободили обвиняемого в убийстве транссексуала

Мужчина поссорился с транссексуалом, избил, после чего выбросил по частям его тело в реку.

В Санкт-Петербурге из зала суда освободили мужчину, которого обвинили в убийстве транссексуала. Об этом в четверг, 17 февраля, РИА Новостям сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в июне 2020 года. В реке Мга в Кировском районе обнаружили фрагмент тела мужчины с грудными силиконовыми имплантами. Погибшим оказался 24-летний уроженец Таджикистана, который был транссексуалом. Позже полицейские нашли предполагаемого убийцу. Он, как и его жертва, состояли в закрытом сообществе нетрадиционных связей.

Правоохранители выяснили, что убийство предположительно произошло в ночь на 13 января 2020 года. Тогда погибший пришел по приглашению мужчины в апарт-отель на Васильевском острове. Между ними произошел конфликт и обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес транссексуалу два удара в шею и не менее одного удара в грудь. Однако следствие предположило, что смерть могла наступить в период времени с 11 часов 13 января 2020 года по 23 часа 59 минут 15 апреля 2020 года.

После инцидента мужчина скрывался в Твери, но потом приехал в Петербург, чтобы спрятать тело убитого по частям.

Мужчину арестовали. Его обвиняли в убийстве, но позже суд переквалифицировал его действия в «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

«При поступлении дела в суд Яновскому вменялась ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ, суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст. 108 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев в колонии общего режима. Яновский освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — сообщили в объединенной пресс-службе.

Мужчине зачли время содержания под стражей, в связи с чем его отпустили из зала суда.