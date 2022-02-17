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В Рязанском районе заметили полчища «снежных блох»
Их заметили в поселке Брыкин Бор и в районе зубровского питомника. Пресс-служба Окского заповедника объяснила, что это за организмы и опасны ли они для человека.

В Рязанском районе появились «снежные блохи». Об этом в среду, 16 февраля, сообщила пресс-служба Окского заповедника.

Изначально странных насекомых, внешне напоминающих блох, заметил в середине февраля житель поселка Брыкин Бор. Он увидел, что «полчища мельчайших насекомых» передвигаются прыжками.

Позже подобные организмы встретили в снегу в районе зубрового питомника.

В пресс-службе Окского заповедника пояснили, что это не «снежные блохи», а представители семейства ногохвосток.

«Условия, в которых комфортно себя чувствуют „снежные блохи“, необычны — живут они прямо в снегу, низкие температуры являются для них оптимальными. Иногда зимой, во время оттепелей, образуют массовые скопления на снегу, чем привлекают внимание людей. Питаются органикой. Яйца откладывают прямо в снег. Для человека и животных опасности не представляют», — пояснила старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Анна Николаева.