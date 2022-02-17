В рязанском отделении Пенсионного фонда засняли крупную очередь

По слова рязанки, талон для посещения нужно брать за три недели.

В Рязани в отделении Пенсионного фонда засняли крупную очередь. Фото РЗН. инфо прислала жительница города в четверг, 17 февраля.

«Сколько будет продолжаться это безобразие? Отца похоронили в ноябре и до сих пор не можем попасть в Пенсионный фонд», — рассказала она.

По слова рязанки, талон для посещения нужно брать за три недели.

«Потом собирается толпа и администратор вялым голосом выкрикивает и дает талон в окошко. В святая святых — второй зал. Там уже электронная очередь. 21 век!» — отметила автор сообщения.