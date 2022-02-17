В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 407 случаев коронавируса

Данные на четверг, 17 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за прошедшие сутки выявили 1 407 случаев коронавируса. Информацию на четверг, 17 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

За период пандемии в регионе зафиксировали 89 656 случаев COVID-19. За день госпитализировали 141 человека. За сутки от коронавируса умерли пять человек, всего — 2 966. Вылечились от ковида 1 849 жителей региона. Всего число вылечившихся составило 66 936 человек.

В России за сутки выявили 180 622 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 14 840 502.

За сутки выздоровели 185 082 человека, всего с начала пандемии вылечились 11 828 475 человек.

За сутки умерли 790 человек, всего — 343 173.