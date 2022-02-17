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В Рязани увеличат количество маршруток № 30
Рязанцы рассказали, что маршрутки № 30 не справляются с потоком пассажиров в утренние часы. Местные жители объяснили это тем, что ранее пассажиропоток разгружала 82 маршрутка, которую убрали.

В Рязани увеличат количество маршруток № 30. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков на встрече с местными жителями.

Рязанцы рассказали, что маршрутки № 30 не справляются с потоком пассажиров в утренние часы. Местные жители объяснили это тем, что ранее пассажиропоток разгружала 82 маршрутка, которую убрали.

В свою очередь Синяков заявил, что уже со следующей недели количество подвижного состава на этом маршруте увеличат до 20 единиц.

«Сейчас соответствующие документы проходят согласование», — подчеркнул начальник управления транспорта.

Также Синяков заявил, что в апреле маршрут № 66 переведут на средний класс. Перевозчик уже ведет закупочные процедуры.

Кроме того, с 1 марта утром и вечером в часы «пик» пустят четыре автобуса особо большого класса маршрута № 5. Он будет курсировать от остановки «Телезавод» до площади Мичурина.

Ранее Синяков заявил, что в мэрии планируют создать новый маршрут от Октябрьского городка до Недостоева.