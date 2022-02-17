В Рязани прошел очередной «масочный» рейд

Уполномоченные работники напомнили рязанцам о необходимости ношения медицинских масок в общественном транспорте в период пандемии.

В Рязани прошел очередной «масочный» рейд. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила пресс-служба мэрии.

Уполномоченные работники напомнили рязанцам о необходимости ношения медицинских масок в общественном транспорте в период пандемии. Разъяснительную работу провели с 83 людьми.

Также специалисты обратили внимание на соблюдение масочного режима на конечных остановках.

«Масочные» рейды продолжаются.