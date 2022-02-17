В Рязани прошел очередной «масочный» рейд
Уполномоченные работники напомнили рязанцам о необходимости ношения медицинских масок в общественном транспорте в период пандемии.
В Рязани прошел очередной «масочный» рейд. Об этом в четверг, 17 февраля,
Уполномоченные работники напомнили рязанцам о необходимости ношения медицинских масок в общественном транспорте в период пандемии. Разъяснительную работу провели с 83 людьми.
Также специалисты обратили внимание на соблюдение масочного режима на конечных остановках.
«Масочные» рейды продолжаются.