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В Рязани при столкновении двух машин пострадала женщина
Авария случилась утром в четверг, 17 февраля.

В Рязани при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в четверг, 17 февраля, примерно в 9:40, на 198 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 59-летний житель Рязанской области на Renault Logan столкнулся с машиной Nissan Note. Последним управляла 32-летняя женщина.

В результате аварии пострадала 53-летняя пассажирка Renault. Она обратилась за медицинской помощью.

Проводится проверка.