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В Рязани масленичные мероприятия состоятся 6 марта
Основной площадкой станет ЦПКиО.

В Рязани основные масленичные мероприятия состоятся в воскресенье, 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам главы управления культуры Евгении Власовой, основной праздничной площадкой станет ЦПКиО. В районе Зеленого театра планируют оформление «Масленичной деревни». На территории площадки появятся тематические фигуры из сена — за их созданием рязанцы и гости города смогут наблюдать вживую. Там же украсят торговые объекты и оформят фотозоны. В парке планируют создать «множество интересных локаций и инсталляций».

В программе праздника — народные гуляния, игры, забавы, анимации для детей. При организации задействуют всю территорию парка.

В рамках праздника «Душа моя, Масленица!» на экране на площади перед Зеленым театром будут транслировать выступления творческих коллективов.

В парке организуют работу торговых рядов. Горожанам и гостям предложат блины, разнообразную выпечку, шашлыки, горячие напитки, а также продукцию народно-художественных промыслов и товаров ручного творчества. Объекты разместят в районе входных групп со стороны улиц Пушкина и Братиславской, в районе Зеленого театра, на пересечении аллей со стороны улиц Пушкина и Братиславская.

В этот день состоятся праздничные мероприятия и в других районах города: в поселках Солотча, Строитель, мкр. Недостоево, парках им. Ю. А. Гагарина, у Дворца детского творчества, МАУК «Лесопарк», скверах им. А. В. Александрова и им. Н. Н. Чумаковой, филиалах библиотек и детских школ искусств, на площади перед зданием Дворца молодежи, зеленой зоне за остановкой «Дом художника».

Все мероприятия начнутся в 14:00. Они пройдут с учетом санитарных мер.