В России может измениться порядок выдачи пособия по безработице

Изменение в законе «О занятости населения» предложило министерство труда.

Министерство труда России планирует сделать новую редакцию закона «О занятости населения». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на минтруд.

Так, в законе речь идет об изменениях в порядке выдачи пособия по безработице. Министерство предлагает сделать индивидуальный план поиска работы главным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Его составят при постановке на учет в качестве безработного. Его мероприятия станут обязательными. При невыполнении предписаний, гражданин может потерять пособие. Помимо этого, министерство рассматривает возможность оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законом.

Также в документе речь шла о борьбе с теневой занятостью. В нем отмечены вопросы, касающиеся заемного труда и закрепления правового статуса самозанятых граждан, работающих на цифровые платформы.

Предполагается, что документ станет отвечать современным условиям рынка труда. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии 2022 года.