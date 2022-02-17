\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
Сбт, 19
ЦБ USD 75.01 -1.16 17/02
ЦБ EUR 85.31 -0.96 17/02
Нал. USD 74.50 / 76.30 08:59
Нал. EUR 84.50 / 86.60 08:59
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
14 февраля 17:58
5 242
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
3 417
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
5 240
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
1
6 911
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России может измениться порядок выдачи пособия по безработице
Изменение в законе «О занятости населения» предложило министерство труда.

Министерство труда России планирует сделать новую редакцию закона «О занятости населения». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на минтруд.

Так, в законе речь идет об изменениях в порядке выдачи пособия по безработице. Министерство предлагает сделать индивидуальный план поиска работы главным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Его составят при постановке на учет в качестве безработного. Его мероприятия станут обязательными. При невыполнении предписаний, гражданин может потерять пособие. Помимо этого, министерство рассматривает возможность оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законом.

Также в документе речь шла о борьбе с теневой занятостью. В нем отмечены вопросы, касающиеся заемного труда и закрепления правового статуса самозанятых граждан, работающих на цифровые платформы.

Предполагается, что документ станет отвечать современным условиям рынка труда. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии 2022 года.