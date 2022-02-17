В России хотят вдвое снизить максимальные ставки по микрозаймам

Речь идет о сокращении максимального значения предельной ставки по потребительским кредитам с 1% до 0,5% в день вместо ранее предложенных 0,8%.

В России хотят вдвое снизить максимальные ставки по микрозаймам. Соответствующее предложение обсуждают в Госдуме, сообщило РБК.

Речь идет о сокращении максимального значения предельной ставки по потребительским кредитам с 1% до 0,5% в день вместо ранее предложенных 0,8%.

Ранее в Госдуму внесли поправки, нацеленные на ужесточение условий выдач ссуд. Эксперты предположили, что они затронут бизнес микрофинансовых организаций, которые выдают одни из самых дорогих микрозаймов.