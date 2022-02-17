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В Приморье двухмесячный ребенок погиб, пока его родители распивали спиртное
Родители заявили, что не помнят, как ребенок умер.

В Приморье двухмесячный ребенок погиб, пока его родители распивали спиртное. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в селе Иннокентьевка Лесозаводского района. У родителей две дочери — старшую трехлетнюю забрала бабушка, а младшая осталась с родителями. Несколько дней они распивали спиртное, а утром обнаружили младенца без признаков жизни. Родители заявили, что не помнят, как ребенок умер.

«Прокуратурой установлено, что 16 февраля 2022 года в органы предварительного расследования поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка при невыясненных обстоятельствах. Проверка показала, что родители не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах произошедшего, поскольку в это время употребляли спиртные напитки», — сообщает прокуратура.

Прокуратура начала проверку.

Фото newsbox24. tv