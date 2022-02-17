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В минздраве подтвердили увольнение Легостаевой из рязанского перинатального центра
Напомним, об уходе медика из учреждения стало известно в четверг, 17 февраля.

Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило увольнение врача Татьяны Легостаевой из перинатального центра. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Напомним, об уходе медика из учреждения стало известно в четверг, 17 февраля. Решение об увольнении Легостаевой приняло руководство больницы.

В конце января стало известно, что в перинатальном центре умер новорожденный. До этого он был в коме. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело, а пострадавшая семья начала искать пострадавших от рук врачей перинатального центра.

Сообщалось, что именно Легостаева принимала те роды.