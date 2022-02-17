В мэрии сообщили, что на месте спиленных в центре Рязани елей выполнят озеленение
«Заказчик работ заверил, что на территории будет выполнено компенсационное озеленение в большем объеме», — отметили в мэрии.
В мэрии прокомментировали информацию о том, что около библиотеки имени Горького на улице Ленина спилили ели. В горадминистрации сообщили, что земельный участок, прилегающий к зданию, не находится в собственности муниципалитета. «Заказчик работ заверил, что на территории будет выполнено компенсационное озеленение в большем объеме», — отметили в мэрии.
Ранее появились фото, как деревья спиливают.