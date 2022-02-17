В Красноярске девятиклассник торговал оружием

Школьник признался, что часть «стволов» досталась ему от умершего дедушки, часть купила мама, еще несколько пистолетов он приобрел в интернете. После этого девятиклассник занялся продажей.

В Красноярске полицейские задержали девятиклассника, который торговал оружием. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил telegram-канал Baza.

В арсенале юноши нашли четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу различных патронов. Школьник признался, что часть «стволов» досталась ему от умершего дедушки, часть купила мама, еще несколько пистолетов он приобрел в интернете. После этого девятиклассник занялся продажей.

Полиция проверила юношу на принадлежность к экстремизму, однако ничего не нашли.

Оружия изъяли. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото telegram-канала Baza