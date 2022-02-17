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В Клепиковском районе росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Жителя Сахалинской области разыскивали за кражу.

В Клепиковском районе росгвардейцы задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Инцидент произошел в Спас-Клепиках днем в среду, 16 февраля.

На улице Московской патрульные обратили внимание на пьяного мужчину. Он пил спиртное и вел себя неадекватно.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили его для проверки документов. Он их при себе не имел. Для дальнейших разбирательств его передали сотрудникам полиции.

Позже выяснилось, что задержанным оказался житель Сахалинской области 1982 года рождения. Он находится в федеральном розыске за преступление по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).