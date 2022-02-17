В Кемеровской области в массовом ДТП погибли четыре человека

Авария случилась на трассе Р-255 «Сибирь» утром в четверг, 17 февраля.

В Кемеровской области в массовом ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария случилась утром в четверг, 17 февраля, около 6:30 по местному времени на трассе Р-255 «Сибирь».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом. После этого легковушку отбросило на «ГАЗель», а после — на Mitsubishi Outlander. Они ехали в попутном направлении с грузовиком. Через несколько минут с «ГАЗелью» столкнулся Daewoo Matiz.

В результате аварии погибли водители Daewoo и ВАЗ, а также два пассажира ВАЗ. Пассажиры и водитель «ГАЗели», а также пассажир Matiz получили травмы.

На месте работают полицейские. Они устанавливают обстоятельства аварии.