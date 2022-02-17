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Ученые рассказали о шести скрытых симптомах «омикрона»
По словам Тима Спектора, заболевание может оседать в кишечнике, а не в носу.

Ученые рассказали о шести скрытых симптомах штамма «омикрон». Информацию опубликовало издание The Sun со ссылкой на профессора Тима Спектора из организации ZOE Covid Symptom Study.

По словам специалиста, люди, заболевшие «омикроном», могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. Среди них рвота, изжога, боль в животе и его вздутие, тошнота, диарея.

При выявлении этих симптомов медики рекомендуют сдать тест на коронавирус, а также незамедлительно уйти на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стала проявляться гиперестезия. Это значит, что у пациента болит все тело.