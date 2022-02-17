Ученые рассказали о шести скрытых симптомах «омикрона»
По словам Тима Спектора, заболевание может оседать в кишечнике, а не в носу.
Ученые рассказали о шести скрытых симптомах штамма «омикрон». Информацию опубликовало издание
По словам специалиста, люди, заболевшие «омикроном», могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. Среди них рвота, изжога, боль в животе и его вздутие, тошнота, диарея.
При выявлении этих симптомов медики рекомендуют сдать тест на коронавирус, а также незамедлительно уйти на самоизоляцию.
Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стала проявляться гиперестезия. Это значит, что у пациента болит все тело.