У рязанского автовокзала полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Ранее 32-летний рязанец был осужден и ему назначили наказание в виде исправительных работ. Однако он скрывался от уголовно-исправительной инспекции и его объявили в федеральный розыск.

Рязанские полицейские поймали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее 32-летний рязанец был осужден и ему назначили наказание в виде исправительных работ. Однако он скрывался от уголовно-исправительной инспекции и его объявили в федеральный розыск.

Полицейские задержали рязанца у центрального автовокзала, когда тот пил пиво. При проверке документов правоохранители выяснили, что он числится в информационной базе.

Мужчину передали в отдел МВД России по Московскому району.