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В Рязани мошенники украли у женщины золотые серьги с бриллиантами
В полицию обратилась 30-летняя жительница Рязани и сообщила, что две незнакомки обманули ее и похитили золотые серьги с бриллиантами.

В Рязани мошенники украли у женщины золотые серьги с бриллиантами стоимостью более 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

30-летняя рязанка обратилась в полицию и сообщила, что две незнакомки обманули ее похитили золотые серьги с бриллиантами.

Выяснилось, что женщина недавно выставила на продажу на сайте подержанных вещей. Ей позвонила незнакомка и договорилась о встрече. Они встретились около высотки на улице Тимакова.

На встречу пришли две женщины. Одна из них попросила разрешения показать украшения мужу, который якобы проживает в доме рядом. Незнакомки вошли в дом и на минуту пропали из поля зрения рязанки, но после этого она найти их в подъезде не смогла. Личности мошенниц установила полиция. Ими оказались рязанки 27 и 40 лет. Их задержали.

Выяснилось, что они увидели в интернете объявление о продаже украшений и решили обмануть продавца. Для этого они связались с женщиной и выбрали дом, из которого женщины знали как выйти незамеченными.

Злоумышленницы позже продали серьги меньше чем за полцены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы.