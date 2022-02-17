Суд отменил решение о признании песни группы «Порнофильмы» экстремистской

Ранее Минюст внес в реестр экстремистских материалов песню «Нищих убивай!». Суд признал ее экстремистской по иску прокуратуры и «неопределенного круга лиц».

Волгоградский областной суд отменил решение о признании песни группы «Порнофильмы» экстремистской. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Минюст внес в реестр экстремистских материалов песню «Нищих убивай!». Суд признал ее экстремистской по иску прокуратуры и «неопределенного круга лиц».

Позже представители группы подали апелляцию в областной суд. Апелляцию рассмотрели и решили, что нижестоящей инстанцией были допущены процессуальные нарушения.

«В связи с чем апелляционная инстанция отменила решение Дзержинского районного суда Волгограда и направила административное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе», — говорится в сообщении облсуда.

Фото группы «Порнофильмы»