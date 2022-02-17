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Синяков: транспортная реформа в Рязани увеличит количество пересадок в два раза
Об этом заявил начальник управления транспорта Вениамин Синяков на встрече с жителями.

Транспортная реформа в Рязани увеличит количество пересадок в два раза. Об этом в среду, 16 февраля, заявил начальник управления транспорта Вениамин Синяков на встрече с жителями.

«Если мы хотим идти к транспортной реформе, делать научное обследование. Я честно боюсь, что когда сделают обследование… я знаю, что это будет. Готова ли Рязань переходить? Я думаю нет… Хотя наука построит все маршруты, все будет красиво и хорошо. Но там пересадок станет в два раза больше. Там не будет ни одного кольцевого маршрута. Мы конечно будем перестраивать сеть, не будем рубить…», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что задача властей, чтобы люди с окраин могли добираться максимально без пересадок.

«Но если вдруг такое случается, то до центра, а там кратчайшим путем попадать в другую конечную точку. Для этого мы и делаем пересадочный тариф, но им немного людей пользуется. То, что мы видим в других городах транспортные реформы — так это все проходит," - заключил Синяков.

В 2021 году в Рязани представили транспортную реформу от госкорпорации развития «ВЭБ. РФ». Предыдущую концепцию в 2019 году отправили на доработку, а позже вовсе отказались.