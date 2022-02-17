Рязанские врачи вырезали у женщины 20-килограммовую опухоль

Новообразование занимало все правое забрюшинное пространство.

Врачи рязанского онкодиспансера вырезали у женщины 20-килограммовую опухоль. Об этом сообщил региональный минздрав.

Во время обследования специалисты нашли у пациентки 1958 года рождения опухоль. Она занимала все правое забрюшинное пространство. Ее размер — 30 см x 53 см x 30 см.

Операцию провели врачи второго онкологического отделения рязанского онкодиспансера.

«Было выполнено удаление забрюшинной опухоли с нефрадреналэктомией справа. Операция длилась более 4 часов. На сегодняшний день состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она готовится к выписке», — сообщил врач Максим Толстых.