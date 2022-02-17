Рязанская прокуратура проведет проверку после информации о находящемся в квартире тигре

Ранее в Дягилеве очевидцы сообщили, что в одной из квартире по улице Авиационной живет тигр. Горожане признались, что животное живет в квартире с лета.

Прокуратура Московского района в Рязани проведет проверку после информации о находящемся в квартире тигре. Об этом в четверг, 17 февраля, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в Дягилеве очевидцы сообщили, что в одной из квартире по улице Авиационной живет тигр. Горожане признались, что животное живет в квартире с лета.