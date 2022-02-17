Рязанец устроил в своей квартире наркопритон

Квартира принадлежит 56-летнему рязанцу.

В Рязани закрыли наркопритон в квартире дома на улице Поселковой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Квартира принадлежит 56-летнему рязанцу. Управлению по контролю за оборотом наркотиков стало известно, что в его доме стали собираться компании для употребления синтетических наркотиков.

Полицейские задержали злоумышленника и пресекли деятельность наркопритона. В помещении нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»), по которой грозит до четырех лет лишения свободы.