Рязанцев предупредили об эвакуации машин с улиц города

Машины рязанцев, нарушившие ПДД, будут эвакуировать.

В Рязани с улиц города продолжают эвакуировать автомобили, которые мешают уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Горожанам напомнили, что остановка и стоянка автомобиля ближе 15 метров от остановки общественного транспорта мешает высадке пассажиров. Также рязанцам напомнили, что остановка на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними создает опасные аварийные ситуации.

Машины рязанцев, нарушившие ПДД, будут эвакуировать. В УМВД отметили, что эвакуация не потребуется, если владелец переставит автомобиль, но в этом случае придется заплатить штраф за нарушение ПДД.