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Россиянам рассказали, как получить наследство
Без завещания наследство распространяется по закону с учетом очередности. Если есть завещание, имущество получают те, кто там указан и те, кто имеет право на обязательную долю.

Россиянам рассказали, как получить долю в наследстве, если есть завещание. Информация опубликована в Telegram-канале «Госуслуги для родителей».

Без завещания наследство распространяется по закону с учетом очередности. Если есть завещание, имущество получают те, кто там указан и те, кто имеет право на обязательную долю.

К таким относятся несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные дети, родители и супруг, нетрудоспособные иждивенцы. Иждивенцем для обязательной доли считается тот, кто нетрудоспособен и был на иждивении не менее года, а также те, кто был нетрудоспособным ко дню смерти, был на иждивении не менее года и жил с умершим.

Нетрудоспособным считаются несовершеннолетние, женщины с 55 лет, мужчина с 60 лет, инвалиды первой, второй и третьей групп.

Доля составит не менее половины того, что причиталось бы наследнику по закону, если бы не было завещания. Отмечается, что суд может уменьшить ее или отказать в присуждении.

Также от доли можно отказаться в пользу другого наследника.