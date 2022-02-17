Россиянам рассказали, как получить наследство

Без завещания наследство распространяется по закону с учетом очередности. Если есть завещание, имущество получают те, кто там указан и те, кто имеет право на обязательную долю.

Россиянам рассказали, как получить долю в наследстве, если есть завещание. Информация опубликована в Telegram-канале « Госуслуги для родителей ».

Без завещания наследство распространяется по закону с учетом очередности. Если есть завещание, имущество получают те, кто там указан и те, кто имеет право на обязательную долю.

К таким относятся несовершеннолетние дети умершего, нетрудоспособные дети, родители и супруг, нетрудоспособные иждивенцы. Иждивенцем для обязательной доли считается тот, кто нетрудоспособен и был на иждивении не менее года, а также те, кто был нетрудоспособным ко дню смерти, был на иждивении не менее года и жил с умершим.

Нетрудоспособным считаются несовершеннолетние, женщины с 55 лет, мужчина с 60 лет, инвалиды первой, второй и третьей групп.

Доля составит не менее половины того, что причиталось бы наследнику по закону, если бы не было завещания. Отмечается, что суд может уменьшить ее или отказать в присуждении.

Также от доли можно отказаться в пользу другого наследника.