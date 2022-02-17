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Российским пенсионерам назвали случаи, когда можно не платить по своим долгам
Разъяснение дала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

Пенсионерам назвали случаи, когда они могут не платить по своим долгам. Разъяснение в четверг, 17 февраля, дала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в беседе с агентством «Прайм».

Ногайлиева отметила, что несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от выплат долгов их освобождают лишь веские причины. В пример она привела случаи, когда долги можно списать, если истек трехлетний срок исковой давности. Этот пункт регламентируется статьей 207 гражданского кодекса России.

«Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен», — указала эксперт.

Также можно сократить размер выплаты, даже если эта сумма назначена судом. Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату. Однако он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую платят из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, Ногайлиева порекомендовала пенсионерам обратиться в службу судебных приставов и подать требование о сохранении пенсии ежемесячно в размере прожиточного минимума, либо пройти процедуру банкротства.