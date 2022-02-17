Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны позиций Украины

Инцидент произошел утром в четверг, 17 февраля.

В самопровозглашенной ДНР подразделения Народной полиции открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации ведомства, утром в четверг, 17 февраля, на юге самопровозглашенной республики зафиксировали обстрелы из минометов и гранатометов. Они происходили с позиций вооруженных сил Украины.

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — сказал представитель ведомства. При этом информация о пострадавших уточняется.