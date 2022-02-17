Под Рязанью покончил с собой 43-летний мужчина

Труп нашли в селе Алеканово в среду, 16 февраля.

Под Рязанью обнаружили труп мужчины. Об этом сообщило издание « МК в Рязани ».

Тело 43-летнего мужчины нашли в хозпостройке у одного из домов в селе Алеканово в среду, 16 февраля. Уточняется, что он покончил с собой. Известно, что погибший работал в другом регионе вахтовым методом.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1978 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщила журналистам старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Юлия Баранова.