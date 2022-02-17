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Перспективные проекты рязанских вузов получат финансовую и консультативную помощь
В фонде развития промышленности Рязанской области прошла рабочая встреча, посвященная поддержке перспективных разработок, которые ведутся в образовательных учреждениях региона.

В четверг, 17 февраля, в фонде развития промышленности Рязанской области прошла рабочая встреча, посвященная поддержке перспективных разработок, которые ведутся в образовательных учреждениях региона. В совещании участвовали представители экономического блока областного правительства, руководители 30 крупных предприятий, ученые из ведущих рязанских вузов, презентовавшие свои идеи.

Заместитель председателя правительства области Артем Никитин обозначил три направления поддержки инновационных проектов. Среди них региональный венчурный инвестиционный фонд, ориентированный на выпускников, аспирантов, молодых предпринимателей, которые готовы развивать и самостоятельно выводить свои продукты на рынок.

Весной, после создания фонда, при нем организуют специальный инвестиционный комитет, куда войдет губернатор Николай Любимов, который готов лично встретиться с автором каждой перспективной разработки. Также речь шла о грантах, субсидиях и обширной консультационной помощи для технологических и социальных стартапов в том числе в туристической сфере. Третьим способом поддержки авторов инновационных идей Никитин назвал продвижение научных разработок в реальный сектор экономики, то есть их реализацию на успешных предприятиях региона.

«Можно обладать блестящей идеей, получить мощную финансовую и нефинансовую поддержку, но так и не вывести идею на рынок. Каждому свое», — отметил Артем Никитин. — Но мы не имеем права закапывать перспективные идеи, они должны работать. Причём именно в нашем регионе. Наша задача — не только оказать финансовую помощь этим проектам, но помочь ученым и бизнесменам найти общий язык для успешной реализации инновационных разработок".

Акцент при комплексной поддержке проектов сделают на разработки, которые можно реализовать в рамках уже работающих в регионе пяти промышленных кластеров: «Электронные приборы и оптоэлектроника», «Производителей инженерных и строительных систем», станкоинструментальный, медицинский, а также IT-кластер.

«Каждый разработчик и любое предприятие, которое готово развиваться, может обращаться к нам», — пояснил руководитель фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. — Мы заинтересованы в вашей активности и готовы обеспечить поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне: от безвозмездной сдачи в аренду помещений до предоставления инвестиционного налогового вычета".

Участники встречи сошлись во мнении, что такие контакты могут стать эффективным мостом между вузами и предпринимателями.