Начальник управления транспорта Рязани рассказал о строительстве новой троллейбусной сети

По его словам, в планах пустить троллейбус от «Сороки» (раз воротный круг в Песочне) до Новоселов 60, а также до конечной остановки в Недостоево.

Начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков рассказал о строительстве новой троллейбусной сети. Чиновник поднял тему в среду, 16 февраля, на встрече с жителями.

По его словам, в планах пустить троллейбус от «Сороки» (разворотный круг в Песочне) до Новоселов 60, а также до конечной остановки в Недостоево.

«Два участка у нас есть, но вопрос по строительству новой сети остро у нас не стоит. Главная задача — отремонтировать уже существующие сети и любыми путями обновить парк», — подчеркнул Синяков.