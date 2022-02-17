На шести улицах центра Рязани отключили холодную воду
Объявление появилось на сайте «Водоканала».
Еще на шести рязанских улицах в четверг, 17 февраля, отключили холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».
До 17:00 без ресурса останутся:
- улица Лево-Лыбедская, дома №№ 9, 11, 13, 15, 22 корпус 1, 22, 24;
- переулок Войкова, дом № 1;
- улица Подгорная, дом № 39;
- улица Свободы, дома №№ 24а, 26а;
- улица Скоморошинская, дома №№ 18, 19, 20, 21 корпус 1, 21, 22, 23, 24, 25;
- улица Щедрина, дом № 54.