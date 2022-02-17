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На шести улицах центра Рязани отключили холодную воду
Объявление появилось на сайте «Водоканала».

Еще на шести рязанских улицах в четверг, 17 февраля, отключили холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».

До 17:00 без ресурса останутся:

  • улица Лево-Лыбедская, дома №№ 9, 11, 13, 15, 22 корпус 1, 22, 24;
  • переулок Войкова, дом № 1;
  • улица Подгорная, дом № 39;
  • улица Свободы, дома №№ 24а, 26а;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 18, 19, 20, 21 корпус 1, 21, 22, 23, 24, 25;
  • улица Щедрина, дом № 54.