На рязанку с ребенком напала стая собак

Инцидент произошел 15 февраля на Московском шоссе у центрального автовокзала. По словам женщины, в стае, которая напала на рязанок, было не менее семи собак.

В Рязани на женщину и ее дочь напала стая собак. Об этом пострадавшая сообщила «ВКонтакте».

Инцидент произошел 15 февраля на Московском шоссе у центрального автовокзала. По словам женщины, в стае, которая напала на рязанок, было не менее семи собак.

«Ареал обитания — две прилегающие стройки к ЖК „Вертикаль“. Мы отбились, у меня был электрошокер», — сообщила женщина.

Она добавила, что никто не пострадал.

«Ситуация с бездомными животными приобретает неконтролируемый характер. Люблю собак, но в таких ситуациях о милосердии не думаешь», — пожаловалась женщина.