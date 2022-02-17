Мэрия предложила создать новый маршрут от Октябрьского городка до Недостоева

Ранее рязанцы жаловались на нехватку транспорта в Недостоеве из-за того, что маршрутка № 82 стала ходить в Песочню.

Перевозчикам предложили создать новый маршрут от Октябрьского городка до Недостоева. Об этом в среду, 16 февраля, на встрече с жителями сообщил начальник управления транспорта Рязани Вениамин Синяков.

«Я могу вам предложить [вернуть] 82 маршрут… жителям Октябрьского городка… мы его завернем в районе улицы Чкалова. Напрямую с Недостоева пойдет в Октябрьский городок и обратно, а лучше через Высоковольтную, чтобы захватить еще и улицу Строителей… Если вы хотите такой маршрут взять, то я готов рассматривать», — заявил Синяков.

Он предложил перевозчикам провести конкурс на подобный маршрут.

«Это только предварительное решение», — отметил чиновник.

Ранее рязанцы жаловались на нехватку транспорта в Недостоеве из-за того, что маршрутка № 82 стала ходить в Песочню.