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Любимов: «Все школы, которые нуждаются в капитальном ремонте, за пять лет должны быть отремонтированы»
Любимов отметил, что дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях.

В четверг, 17 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел совещание с главами муниципалитетов и директорами школ по модернизации школьных систем образования.

Любимов отметил, что дети должны получать качественное образование в современных комфортных условиях. Глава региона заявил, что требуется комплексная модернизация, которая включает не только ремонт, но и выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников, пособий, повышение квалификации учителей. По его словам, задачу реализуют в течение пяти лет.

«На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 млн рублей, — уточнил Николай Любимов. — Предстоит выполнить наиважнейшую задачу. Средства должны расходоваться максимально эффективно. Прошу обеспечить оперативность и качество подготовки всех необходимых документов, своевременность проведения торгов».

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина проинформировала о подготовке к реализации проекта. Она отметила, что в 2022 году отремонтируют 19 школ.

Любимов посоветовал при подготовке проектов выслушивать мнения, оценки и предложения родительского сообщества. Он отметил, что нужно особое внимание уделить контролю за ходом ремонтных работ.

«Контролировать подрядные организации экспертам следует вместе с депутатами всех уровней, педагогами, местными активистами и родителями школьников», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что все школы, которые нуждаются в капитальном ремонте, за пять лет должны быть отремонтированы.